Andrea Bellinetti e il decesso della sorella, caduta dal balcone l’8 aprile: “Noi non sapevamo quello che è stato scritto nelle carte su Faiez Selmi e ora che l’abbiamo letto vorremmo che l’accusa per il suo ex diventasse più forte”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “Passi avanti per la verità sulla morte di Tania, ma per noi è omicidio volontario”