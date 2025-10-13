Passi avanti per la verità sulla morte di Tania ma per noi è omicidio volontario

Repubblica.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Bellinetti e il decesso della sorella, caduta dal balcone l’8 aprile: “Noi non sapevamo quello che è stato scritto nelle carte su Faiez Selmi e ora che l’abbiamo letto vorremmo che l’accusa per il suo ex diventasse più forte”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

