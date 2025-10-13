Passavo 5 ore in bagno ogni notte ma la gente dice sempre la stessa stupidaggine | Sebino Nela parla della sua lotta contro il cancro

Una carriera legata alla Roma, con cui ha vinto uno scudetto nel 198283. Dopo il ritiro una “seconda” vita da dirigente e da opinionista sportivo. In mezzo una lotta contro il tumore al colon. Sebino Nela si racconta al Corriere della Sera e lo fa raccontando come ha vissuto quel periodo. Nel 2013 ha rivelato di aver avuto e sconfitto il cancro, ma prima c’è stato un cammino lungo e tortuoso. “Noi calciatori viviamo di obiettivi, una partita dopo l’altra. Con la malattia ho fatto così. Passavo cinque ore in bagno tutte le notti con i dolori di stomaco dopo la chemio. Mi sono detto: ‘Cerchiamo di stare in bagno quattro ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

