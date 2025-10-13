Passavo 5 ore in bagno ogni notte ma la gente dice sempre la stessa stupidaggine | Sebino Nela parla della sua lotta contro il cancro

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una carriera legata alla Roma, con cui ha vinto uno scudetto nel 198283. Dopo il ritiro una “seconda” vita da dirigente e da opinionista sportivo. In mezzo una lotta contro il tumore al colon. Sebino Nela si racconta al Corriere della Sera e lo fa raccontando come ha vissuto quel periodo. Nel 2013 ha rivelato di aver avuto e sconfitto il cancro, ma prima c’è stato un cammino lungo e tortuoso. “Noi calciatori viviamo di obiettivi, una partita dopo l’altra. Con la malattia ho fatto così. Passavo cinque ore in bagno tutte le notti con i dolori di stomaco dopo la chemio. Mi sono detto: ‘Cerchiamo di stare in bagno quattro ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

passavo 5 ore in bagno ogni notte ma la gente dice sempre la stessa stupidaggine sebino nela parla della sua lotta contro il cancro

© Ilfattoquotidiano.it - “Passavo 5 ore in bagno ogni notte, ma la gente dice sempre la stessa stupidaggine”: Sebino Nela parla della sua lotta contro il cancro

In questa notizia si parla di: passavo - bagno

passavo 5 ore bagno“Passavo cinque ore al bagno con i dolori, la mia vita è cambiata”, il famoso calciatore racconta la malattia che ha colpito lui e tutta la sua famiglia: “Anche loro ... - Scopri la toccante storia di Sebino Nela, un calciatore che ha affrontato sfide personali e un tumore al colon ... Riporta bigodino.it

passavo 5 ore bagnoNela: "La mia famiglia falcidiata dai tumori. Passavo 5 ore ogni notte in bagno" - Sebino Nela è una bandiera della Roma, amatissimo ancora oggi nella capitale, ma ha giocato anche nel Napoli. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Passavo 5 Ore Bagno