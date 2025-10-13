Passaro | Leggete prima di interpretare I miei articoli non tifano analizzano
Mi piacerebbe che la gente leggesse davvero gli articoli, senza fermarsi al titolo o, peggio ancora, senza interpretarli a modo proprio. Nei giorni scorsi ho scritto una serie di articoli dedicati al centrodestra, con l’intento di spronare la classe dirigente e gli elettori a reagire, a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: passaro - leggete
Vi sono cittadini infinitamente migliori dei loro governanti, infinitamente più coraggiosi dei politici, infinitamente più umani di coloro che detengono il potere. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/viva-i-portuali-di-genova e iscrivetevi al mio - facebook.com Vai su Facebook