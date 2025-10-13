Pasquale Aita è in carcere

Veneziatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasquale Aita, clochard dalle centinaia di denunce per imbrattamenti e minacce, è in carcere. I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Venezia hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia a Santa Maria Maggiore, emessa dal tribunale penale di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pasquale - aita

pasquale aita 232 carcerePasquale Aita in carcere, il clochard di Venezia sotto custodia cautelare dopo 100 segnalazioni e denunce per aggressioni e minacce - Il clochard con oltre 100 segnalazioni e denunce, già gravato dal divieto di accesso in Piazzale Roma e nelle zone ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pasquale Aita 232 Carcere