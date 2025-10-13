Partorita in casa neonata ha una crisi respiratoria e muore poche ore dopo | tragedia a Borso del Grappa

Fanpage.it | 13 ott 2025

Una neonata, partorita in casa secondo la volontà dei genitori, è morta dopo aver avuto una crisi respiratoria a poche ore dalla nascita: trasferita all'ospedale di Treviso da Semonzo di Borso, il suo cuore ha messo di battere. L'ULSS: "Quando è venuta alla luce non era presente nostro personale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

