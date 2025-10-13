Parma Marathon tutto pronto per la gara evento

Questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune, è stata presentata la 9ª edizione della Parma Marathon.Alla conferenza stampa erano presenti il VicesindacoLorenzo Lavagetto, l’Assessore allo Sport Marco Bosi e Paolo Peschiera, Presidente di Parma Marathon. “Il Comune di Parma sostiene. 🔗 Leggi su Parmatoday.it