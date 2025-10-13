Parma Marathon tutto pronto per la gara evento

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune, è stata presentata la 9ª edizione della Parma Marathon.Alla conferenza stampa erano presenti il VicesindacoLorenzo Lavagetto, l’Assessore allo Sport Marco Bosi e Paolo Peschiera, Presidente di Parma Marathon. “Il Comune di Parma sostiene. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parma - marathon

Parma Marathon, tutto pronto per la gara evento - Questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune, è stata presentata la 9ª edizione della Parma Marathon. parmatoday.it scrive

Tutto pronto per il Salone del Camper a Fiere di Parma: è la sedicesima edizione - E’ iniziato il conto alla rovescia per la 16^ edizione del “Salone del Camper”, la più importante fiera riservata ai veicoli ricreazionali e al turismo en plein air che si svolgerà dal 13 al 21 ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Marathon Tutto Pronto