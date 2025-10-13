Parma Marathon tutto pronto per la gara evento
Questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune, è stata presentata la 9ª edizione della Parma Marathon.Alla conferenza stampa erano presenti il VicesindacoLorenzo Lavagetto, l’Assessore allo Sport Marco Bosi e Paolo Peschiera, Presidente di Parma Marathon. “Il Comune di Parma sostiene. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - marathon
KING - Find Your Attitude Il 18 e 19 Ottobre presenti nel villaggio Parma Marathon. Ogni passo, ogni stile, ogni momento: da King trovi il modo di esprimere chi sei davvero. Il nostro nuovo spot celebra l’unicità di ognuno di voi: entra nei nostri negozi e s Vai su Facebook
Parma Marathon, tutto pronto per la gara evento - Questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune, è stata presentata la 9ª edizione della Parma Marathon. parmatoday.it scrive
Tutto pronto per il Salone del Camper a Fiere di Parma: è la sedicesima edizione - E’ iniziato il conto alla rovescia per la 16^ edizione del “Salone del Camper”, la più importante fiera riservata ai veicoli ricreazionali e al turismo en plein air che si svolgerà dal 13 al 21 ... Scrive repubblica.it