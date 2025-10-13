Parma apre le porte il Palazzetto della Fondazione Anna Mattioli
Tra affetto e partecipazione domenica 12 ottobre inaugurato lo storico immobile di Piazza Ghiaia, che apre le porte alla Città. Il Presidente Roberto Pagliuca: “Giorno bellissimo. Anna da lassù sarà felicissima”.. A tre anni dalla sua scomparsa, il sogno di Anna Mattioli è realtà, grazie all’omonima Fondazione e ai suoi progetti di cura, educazione e sostegno ai minori e alle loro famiglie più fragili, in collaborazione con istituzioni, strutture di assistenza sociosanitaria, scuola, enti e associazioni di Parma. Il più importante traguardo della Fondazione Anna Mattioli è stato raggiunto domenica 12 ottobre con l’inaugurazione della sede nel Palazzetto di Piazza Ghiaia numero 21, al completamento di un lungo e complesso lavoro di ristrutturazione, che ha restituito valore allo storico immobile nel mercato della Ghiaia, uno dei posti del cuore e della memoria della Città di Parma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
