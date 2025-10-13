Pareggio senza reti fumogeni e proteste

Montefano 0 Civitanovese 0 (4-4-2): Talozzi; Martedì Rosolani, Galeotti, Bernardi; Fossi (15’st Ferretti), Bambozzi, Frulla, Nardacchione (23’st Straccio); Bonacci (25’pt Castignani), Palmucci (37’st Stampella). A disp. Strappini, Grassi, Camilloni, Angelucci, Cingolani. All. Bilò. CIVITANOVESE (3-5-2): Mandolesi; Martiarena, Cahais, Luciani; Baiocco (31’st Renzi), Lorenzoni, Macarof, Malaccari (23’st Ganev), Franco (37’st Candia); Pitronaci, Handzic (23’st Marini). A disp. Massenz, Romero, Garcia, Fagan, Malavolta. All. Marinelli. Arbitro: Miletto di Alba Bra. Note – spettatori 500 circa. Ammonito Martiarena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pareggio senza reti, fumogeni e proteste

In questa notizia si parla di: pareggio - reti

Serie A: Vlahovic decide Genoa-Juventus, pareggio a reti bianche in Torino-Fiorentina

Atalanta Inter Primavera, pareggio senza reti per la squadra di Carbone: il terzo nelle ultime quattro gare in campionato

Pareggio a reti bianche nel derby toscano: Pisa-Fiorentina 0-0

I rossoneri cosentini di coach Basile meriterebbero il pareggio contro l’Eur Roma ma subiscono tre reti negli ultimi istanti di gara. Prova generosa dei catanzaresi di Lombardo, trascinati da Vedoveli (doppietta), Santaguida e Frustace, ma il Messina Futsal è pi - facebook.com Vai su Facebook

Pareggio senza reti al Bentegodi: ? #VERCRE 0-0 #SkySport #SkySerieA #SerieA #VeronaCremonese - X Vai su X

Pareggio senza reti tra Cremonese e Parma - Allo stadio Zini va in scena una sfida che mancava da 29 anni e 5 mesi in serie A e che delude le attese con uno scialbo 0- Riporta rainews.it