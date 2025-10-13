Pareggio senza reti fumogeni e proteste

Montefano 0 Civitanovese 0 (4-4-2): Talozzi; Martedì Rosolani, Galeotti, Bernardi; Fossi (15’st Ferretti), Bambozzi, Frulla, Nardacchione (23’st Straccio); Bonacci (25’pt Castignani), Palmucci (37’st Stampella). A disp. Strappini, Grassi, Camilloni, Angelucci, Cingolani. All. Bilò. CIVITANOVESE (3-5-2): Mandolesi; Martiarena, Cahais, Luciani; Baiocco (31’st Renzi), Lorenzoni, Macarof, Malaccari (23’st Ganev), Franco (37’st Candia); Pitronaci, Handzic (23’st Marini). A disp. Massenz, Romero, Garcia, Fagan, Malavolta. All. Marinelli. Arbitro: Miletto di Alba Bra. Note – spettatori 500 circa. Ammonito Martiarena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

