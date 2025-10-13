Parchi inclusivi e percorsi naturalistici la Provincia investe 1,1 milioni di euro Ecco i 16 Comuni interessati

Un piano di riqualificazione ambientale e sociale che abbraccia l’intera provincia di Caserta, con interventi mirati alla creazione di parchi inclusivi, percorsi naturalistici e nuove aree verdi per contrastare l’inquinamento urbano e migliorare la qualità della vita dei cittadini. È questo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

