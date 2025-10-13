Parcheggio ex Cadorna scatta il parziale divieto di sosta
Il comune di Arezzo informa che, dalle ore 8 di mercoledì 15 alle 18 di sabato 18 ottobre, una parte del parcheggio di piazza Amintore Fanfani, delimitata da apposita segnaletica, sarà interessata dal divieto di sosta con rimozione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
