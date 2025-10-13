Parcheggio ex Cadorna interessato principalmente dal divieto di sosta
Arezzo, 13 ottobre 2025 – Parcheggio ex Cadorna interessato parzialmente dal dibattito di sosta Una parte del parcheggio di piazza Amintore Fanfani, delimitata da apposita segnaletica, sarà interessata dal divieto di sosta con rimozione con orario continuato dalle 8:00 di mercoledì 15 alle 18:00 di sabato 18 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: parcheggio - cadorna
Parcheggio ex Cadorna interessato principalmente dal divieto di sosta - Una parte del parcheggio di piazza Amintore Fanfani, delimitata da apposita segnaletica, sarà interessata dal divieto di sosta con rimozione con orario continuato dalle 8:00 di mercoledì 15 alle 18:00 ... Segnala lanazione.it