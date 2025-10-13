Parcheggio ex Cadorna interessato principalmente dal divieto di sosta

Arezzo, 13 ottobre 2025 –  Parcheggio ex Cadorna interessato parzialmente dal dibattito di sosta Una parte del parcheggio di piazza Amintore Fanfani, delimitata da apposita segnaletica, sarà interessata dal divieto di sosta con rimozione con orario continuato dalle 8:00 di mercoledì 15 alle 18:00 di sabato 18 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

