Parcheggia in campagna e va a cogliere le olive | rubati borsa e portafoglio dall' auto

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si moltiplicano in questo periodo le segnalazioni di furti alle auto posteggiate in aperta campagna mentre i proprietari sono intenti a cogliere l'uva o l'ulivo. Gli ultimi episodi riguardano i comuni di Casoli e Sant'Eusanio del Sangro.Qui domenica 12 ottobre, in via Della Solagna, ignoti hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parcheggia - campagna

Al via anche in Umbria la campagna di raccolta delle olive - Al via anche in Umbria la campagna di raccolta delle olive che, in controtendenza con le previsioni a livello nazionale, sembra indicare un calo produttivo rispetto allo scorso anno intorno al 30%, ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggia Campagna Cogliere Olive