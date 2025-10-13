Parcheggia in campagna e va a cogliere le olive | rubati borsa e portafoglio dall' auto
Si moltiplicano in questo periodo le segnalazioni di furti alle auto posteggiate in aperta campagna mentre i proprietari sono intenti a cogliere l'uva o l'ulivo. Gli ultimi episodi riguardano i comuni di Casoli e Sant'Eusanio del Sangro.Qui domenica 12 ottobre, in via Della Solagna, ignoti hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
