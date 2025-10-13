Parcheggi Kiss&buy Salis annuncia la revoca dell’ordinanza | Firmata all’insaputa dell’assessore
Silvia Salis interviene sull'ordinanza che confermava i parcheggi Kiss&Buy nel Comune di Genova, firmata “all’insaputa” dell'assessore competente Emilio Robotti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
ORM 1216 del 10/10/2025 Il Comune di Genova ha approvato la conclusione della fase sperimentale e la conferma definitiva delle aree di sosta a disco orario “Kiss & Buy” nei nove Municipi cittadini. L’iniziativa, nata per agevolare gli utenti delle attività di pri - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggi Kiss&buy, Salis annuncia la revoca dell’ordinanza: “Firmata all’insaputa dell’assessore” - Silvia Salis interviene sull'ordinanza che confermava i parcheggi Kiss&Buy nel Comune di Genova, firmata “all’insaputa” dell'assessore competente Emilio Robotti ... Riporta msn.com
Polemica su ordinanza parcheggi Kiss&Buy, il funzionario: "È stato un mero errore" - L’errore ha sollevato polemiche, culminate con l’annuncio di sanzioni disciplinari nei confronti del funzionario coinvolto. Da primocanale.it