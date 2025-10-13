di Andrea Ronchi Renato Paratore, ieri, si è imposto nell’Hainan Open, gara inserita nel HotelPlanner Tour, secondo circuito per importanza nel golf del Vecchio Continente. Una sorta di Europa League, mutuando la metafora dal calcio. Dopo aver completato la terza giornata con la terza posizione il 28enne romano ha preso rapidamente il comando nella tornata conclusiva grazie a una partenza fulminea e quattro colpi guadagnati nelle prime sei buche del percorso del Sanya Luhuitou Golf Club. Lo ha seguito in vetta Maximilian Steinlechner, che era appaiato al via. Alla buca 17 l’azzurro è incappato in un errore, lasciando così la leadership all’austriaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paratore, è festa in Cina: "Uno dei giorni più belli"