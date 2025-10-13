parabrezza e sportelli graffiati assalto alle auto a colpi di sassi si passano al setaccio le telecamere

Pistoia, 13 ottobre 2025 – Ancora una notte di vandalismi a Pistoia. Stavolta a farne le spese sono state alcune auto parcheggiate in via Zamenhof, una traversa a ridosso del centro cittadino, dove ignoti hanno preso di mira le vetture in sosta. Vetri distrutti, carrozzerie rigate, specchietti divelti: un risveglio amaro per i proprietari che, domenica mattina, si sono trovati davanti i danni causati nel corso della notte tra sabato e domenica. Secondo le prime ricostruzioni, le auto sono state danneggiate con dei massi: i responsabili avrebbero lanciato grossi sassi contro i vetri, mandandoli praticamente in frantumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

