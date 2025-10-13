Paperdì vittoria con brivido a Ferrara | i casertani vincono 89-96 dopo un supplementare

Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juve caserta conquista una vittoria significativa al PalaBondi di Ferrara dopo un tempo supplementare, preservando così sia l’imbattibilità sia la leadership in classifica. L’incontro, caratterizzato da un avvio posticipato di 35 minuti a causa di problematiche all’impianto elettronico locale, si è protratto oltre i tempi regolamentari, riflettendo l’alto livello di competitività delle due formazioni. Il successo della formazione campana assume particolare rilievo, considerando che Ferrara arrivava da due vittorie esterne consecutive e aveva ceduto di misura alla Pielle Livorno nella gara inaugurale del campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

