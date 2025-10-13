Papa Leone XIV ordina un rito di riparazione dopo il gesto dell’uomo che ha urinato sull’altare della Basilica di San Pietro – Il video

Venerdì 10 ottobre 2025 un uomo si è spogliato dentro la Basilica di San Pietro e salito sull’altare della Confessione, sotto il baldacchino del Bernini, ha urinato davanti ai presenti. Una profanazione, l’ennesima, la terza, che si verifica sotto la reggenza della Basilica da parte del cardinale Mauro Gambetti, arciprete di San Pietro e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano. Pertanto Papa Leone XIV, secondo quanto riporta il sito Silere non possum, ha chiesto che sia celebrato quanto prima un rito penitenziale e di riparazione, come previsto dal diritto liturgico, «per restituire la santità del luogo e chiedere perdono a Dio per l’ingiuria compiuta». 🔗 Leggi su Open.online

