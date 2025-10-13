Papa Leone XIV in Umbria atteso il 20 novembre per l' assemblea dei vescovi italiani
Papa Leone XIV in Umbria: forse ad Assisi il 20 novembre per l'assemblea della Conferenza episcopale italiana. Ad anticiparlo è stata l’agenzia Ansa, secondo cui il Papa potrebbe arrivare ad Assisi per concludere i lavori dell’assemblea generale della Cei che quest’anno si svolgerà proprio nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Profilo di preghiera del Papa #PreghiamoInsieme con Papa Leone XIV @pontifex_it Perú https://clicktopray.org/pope - X Vai su X
Papa Leone all’ Angelus ha parlato di Gaza e del processo di pace. C’è scintilla di speranza in Terra Santa – ha detto il Pontefice. Vania De Luca per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV in Umbria per la prima volta: l’ipotesi per novembre ad Assisi - Papa Leone XIV potrebbe arrivare in Umbria tra un mese e poco più per la prima visita nella regione da pontefice. Riporta umbria24.it
Il Papa in Umbria, prima visita ad Assisi possibile il 20 novembre - Il viaggio sarebbe legato alla chiusura dell’assemblea generale della Conferenza Episcopale in programma quest’anno nella città di san Francesco ... Scrive msn.com