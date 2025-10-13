Papa Leone XIV | aiutatemi ad aiutare i missionari in ogni parte del mondo
Videomessaggio di papa Leone XIV per la Giornata Missionaria Mondiale, che ricorre domenica 19 ottobre. Il pontefice invita ogni parrocchia cattolica del mondo a partecipare. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Leone XIV: appello per la Giornata missionaria. “Grazie per quello che farete per aiutarmi ad aiutare i missionari nel mondo” - In occasione della 99ª Giornata missionaria mondiale in programma domenica 19 ottobre, Papa Leone XIV lancia un appello a tutte le parrocchie del mondo per aiutare a sostenere i missionari che operano ... Riporta agensir.it
L'appello del Papa: tutte le parrocchie del mondo sostengano i mssionari - Per la Giornata missionaria mondiale del 19 ottobre Leone XIV ha inviato un videomessaggio nel quale invita tutti a dare sostegno a quanti portano il ... Si legge su avvenire.it