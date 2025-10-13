Papa Leone XIV | aiutatemi ad aiutare i missionari in ogni parte del mondo

Tv2000.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Videomessaggio di papa Leone XIV per la Giornata Missionaria Mondiale, che ricorre domenica 19 ottobre. Il pontefice invita ogni parrocchia cattolica del mondo a partecipare. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone xiv aiutatemi ad aiutare i missionari in ogni parte del mondo

© Tv2000.it - Papa Leone XIV: aiutatemi ad aiutare i missionari in ogni parte del mondo

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

Leone XIV: appello per la Giornata missionaria. “Grazie per quello che farete per aiutarmi ad aiutare i missionari nel mondo” - In occasione della 99ª Giornata missionaria mondiale in programma domenica 19 ottobre, Papa Leone XIV lancia un appello a tutte le parrocchie del mondo per aiutare a sostenere i missionari che operano ... Riporta agensir.it

L'appello del Papa: tutte le parrocchie del mondo sostengano i mssionari - Per la Giornata missionaria mondiale del 19 ottobre Leone XIV ha inviato un videomessaggio nel quale invita tutti a dare sostegno a quanti portano il ... Si legge su avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Aiutatemi