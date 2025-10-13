Papà ha bisogno di me E il figlio dell' ostaggio di Hamas gli prepara la valigia

L’attesa è quasi finita: Elkana Bohbot è pronto a riunirsi alla sua famiglia dopo più di due anni trascorsi come ostaggio di Hamas. Nelle scorse ore è diventato virale un video che mostra il piccolo Reem visibilmente emozionato e con una valigia pronta per incontrare il padre, tra gli israeliani rapiti dal gruppo terroristico palestinese il 7 ottobre del 2023 durante l’attacco al festival musicale Nova. Nel video Reem spiega di aver preparato alcuni oggetti di prima necessità da portare con sé, convinto che possano essere utili al padre. Le immagini sono state pubblicate online dalla madre del bambino, Rebecca Bohbot, moglie di Elkana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Papà ha bisogno di me". E il figlio dell'ostaggio di Hamas gli prepara la valigia

