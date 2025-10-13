Paolo ucciso a 21 anni nel pub di famiglia i dubbi sulla confessione del killer Il sindaco di Palermo chiede aiuto a Roma
Prima notte in carcere a Palermo per Gaetano Maranzano, il 28enne fermato per l'omicidio del gestore del pub "O scruscio" Paolo Taormina di 21 anni. Maranzano ha confessato il delitto, ma il movente è ancora poco chiaro. Sul corpo della vittima nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia che. 🔗 Leggi su Today.it
Il ragionamento di Paolo Mieli non fa una piega: “Stragi fasciste? Allora dovete dire che Moro fu ucciso dai comunisti” (video)
Paolo Pistolato travolto e ucciso mentre era in bici: rintracciato il pirata fuggito senza prestare soccorso
Paolo Trento ucciso da un male. Si era trasferito nelle Filippine
Paolo ucciso a 21 anni, lo strazio della madre: “hanno ucciso i tuoi sogni, come farò adesso?” - Oltre duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata di Palermo organizzata in segno di solidarietà per l’omicidio di Paolo Taormina, 21 anni. Come scrive grandangoloagrigento.it
Il 21enne Paolo Taormina ucciso a Palermo, la madre: “È morto tra le mie braccia” - Il killer reo confesso Gaetano Maranzano avrebbe agito sull'onda di vecchi screzi con Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo durante la serata di sabato ... Segnala fanpage.it