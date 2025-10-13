Paolo ucciso a 21 anni nel pub di famiglia i dubbi sulla confessione del killer Il sindaco di Palermo chiede aiuto a Roma

Prima notte in carcere a Palermo per Gaetano Maranzano, il 28enne fermato per l'omicidio del gestore del pub "O scruscio" Paolo Taormina di 21 anni. Maranzano ha confessato il delitto, ma il movente è ancora poco chiaro. Sul corpo della vittima nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia che. 🔗 Leggi su Today.it