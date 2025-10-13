Paolo Taormina ucciso a Palermo | la rissa fuori dal pub il giallo dell' arma le urla della madre e il movente di Maranzano Tutti i punti oscuri

Il locale è sotto sequestro. Sui tavoli, all'esterno, qualcuno lascia mazzi di fiori. È l'omaggio che i palermitani tributano a Paolo Taormina, 21 anni, assassinato la scorsa. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Paolo Taormina ucciso a Palermo: la rissa fuori dal pub, il giallo dell'arma, le urla della madre e il movente di Maranzano. Tutti i punti oscuri

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

paolo taormina ucciso palermoPaolo Taormina ucciso a Palermo, le urla della madre: “Come si fa a sparare così?”. Il fermato confessa: “Importunava la mia donna” - Il 21enne raggiunto da un colpo di pistola in testa: era il figlio del titolare del locale O’ Scrusciu, zona Champagneria: stava lavorando quando è scoppiata una rissa. Si legge su quotidiano.net

paolo taormina ucciso palermoOmicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Da vanityfair.it

