Ieri, domenica 12 ottobre, è andata in scena al Teatro Brancaccio di Roma la terza tappa di C'è da Ridere, il primo tour teatrale italiano interamente dedicato alla salute mentale. Paolo Kessisoglu è l'ideatore del progetto, promosso dall'associazione non profit C'è Da Fare (cedafare.org), da lui fondata insieme alla compagna, l'architetto milanese Silvia Rocchi, per integrare il sistema sanitario nazionale con iniziative di sostegno psicologico e neuropsichiatrico rivolte ai più giovani. Ad affiancare il padrone di casa è stato il presentatore, autore e speaker radiofonico Marco Maccarini, che ha introdotto gli ospiti della serata, le comiche Alice Mangione e Marta Filippi, l'attore e conduttore Andrea Perroni, il cantautore Daniele Silvestri e la musicista IamOllie, al secolo Lunita Kessisoglu.

© Metropolitanmagazine.it - Paolo Kessisoglu & Friends in scena al Teatro Brancaccio con lo spettacolo “C’è da ridere”, dedicato alla salute mentale e all’adolescenza