TENNIS di Massimo Selleri Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti sono a caccia di un posto nelle rispettive Finals. Nell’analizzare il cammino dei due partiamo dal quadro più semplice: quello della tennista toscana. Nella Wta Race, la speciale classifica che definisce la partecipazione al torneo di Riad, solo le prime cinque posizioni sono già definite, mentre è battaglia aperta per le ultime tre. Jas è attualmente ottava e ha un vantaggio di 218 punti sulla diretta inseguitrice Elena Rybakina. Prima delle Finals ci saranno due Wta 500, Ningbo e Tokyo, e anche questo scenario è favorevole all’azzurra che rispetto a quanto ha fatto l’anno scorso mette sul piatto solo 11 punti nelle due competizioni contro i 250 della kazaka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paolini e Musetti, l’ultimo sprint per le Finals