Paola Malanga chi è la direttrice della Festa del Cinema di Roma
«Questa festa ha avuto molte anime, ma se è ancora molto viva è un ottimo segno. Il futuro? Non so, si vedrà. Al mio quarto anno la linea editoriale non è cambiata a parte qualche novità». A parlare è Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma, la più importante kermesse della Capitale dedicata al grande schermo. Intervenuta in conferenza stampa per presentare la ventesima edizione, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025, ha annunciato «un’offerta ricca», in grado da un lato di «aumentare il pubblico» e dall’altro di «soddisfare l’enorme desiderio di vedere il cinema in città». 🔗 Leggi su Lettera43.it
#RoFF20: la regista Nia DaCosta riceverà il premio Progressive alla Carriera, e sarà alla Festa con Hedda: ad assegnare il riconoscimento la nostra direttrice artistica Paola Malanga
Paola Malanga, chi è la direttrice della Festa del Cinema di Roma - Giornalista e critica cinematografica, Paola Malanga è direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma dal 2022. Secondo lettera43.it