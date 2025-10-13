A Verissimo, Paola Caruso ha raccontato gli ultimi sviluppi della lunga battaglia sanitaria del figlio Michele, sei anni, vittima nel 2022 di un errore medico durante una vacanza in Egitto. Un’iniezione sbagliata gli ha provocato una grave infezione al nervo sciatico, con conseguenze permanenti. «Ha subito un’operazione negli Stati Uniti, è andata bene ma nessuno potrà mai ridargli il nervo sciatico. Non lo recupererà mai. Però adesso riesce a camminare senza tutore: era quello che desideravo per lui», ha raccontato commossa. Michele ha appena iniziato la prima elementare. «Volevo che iniziasse questa nuova fase della sua vita senza sentirsi diverso. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Paola Caruso sui traguardi del figlio dopo quell’iniezione sbagliata: “Non smetto di lottare”