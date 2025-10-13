Paola Caruso in lacrime per la madre malata di Alzheimer | È un vegetale non mangia più Lotterò per farla restare

Paola Caruso non ha trattenuto le lacrime nel parlare delle difficili condizioni di salute della madre Wanda, malata di Alzheimer e oggi ricoverata in ospedale: "Ha avuto una embolia polmonare, stava morendo. È un vegetale, non mangia più, però è cosciente. Devo fare di tutto per farla restare con noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it