Panatta difende i calciatori della Nazionale | Troppe critiche Mi hanno fatto tenerezza a partire da Donnarumma

Il successo per 3-1 dell’Italia contro l’Estonia nella qualificazioni ai Mondiali non è stato esente da critiche. I giudizi negativi hanno riguardato soprattutto Donnarumma, reo di aver praticamente regalato un gol agli avversari rendendosi protagonista di una papera clamorosa. Sull’argomento si è soffermato Adriano Panatta – ex tennista e oggi commentatore televisivo – durante la puntata di ieri de “La Domenica Sportiva”. Panatta: «Questi ragazzi sono molto giovani e volenterosi e in campo danno tutto per la Nazionale». «Cerchiamo di essere più clementi con questi campioni», ha esordito Adriano Panatta alla “Domenica Sportiva”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Panatta difende i calciatori della Nazionale: «Troppe critiche. Mi hanno fatto tenerezza, a partire da Donnarumma»

