Palosco celebra i 30 anni dell’Associazione Pensionati | Un traguardo di impegno e solidarietà

Palosco. La locale Associazione Pensionati spegne trenta candeline. Un anniversario tutt’altro che simbolico e che conferma un percorso fatto di impegno, solidarietà e servizio alla comunità. In tre decenni di attività, l’associazione è diventata un punto di riferimento per il paese, grazie al lavoro instancabile dei suoi volontari. Una menzione particolare è stata rivolta ai volontari autisti, cuore pulsante di questa preziosa realtà, che ogni giorno accompagnano chi ha bisogno verso scuole, ospedali e centri diurni. Il loro contributo, silenzioso ma essenziale, rappresenta un esempio concreto di altruismo e vicinanza umana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

