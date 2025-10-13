Pallanuoto torna il torneo Aspettando Eurocholate

La XII edizione del Torneo “Aspettando Eurochocolate - Città di Perugia”, l'atteso appuntamento con la pallanuoto giovanile che accende l'ottobre sportivo del capoluogo umbro, si disputerà dal 17 al 19 ottobre. Per il dodicesimo anno consecutivo, la società Libertas Rari Nantes Perugia è pronta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Pallanuoto, il Settebello torna da Singapore con un deficitario settimo posto: la squadra è crollata nel momento della verità

Pallanuoto, il Setterosa torna da Singapore con diversi segnali positivi. La strada per crescere è ancora lunga

Riparte la pallanuoto. Esordio con il Savona. La Rari torna in vasca

OA Sport. . Il campionato di serie A1 maschile torna in campo per la seconda giornata del girone di andata. La Pro Recco, dopo aver perso di misura la Supercoppa europea, riceve, nel big match, la Pallanuoto Trieste. Altre sfide di sicuro interesse si giocano

Pallanuoto, serie A1 femminile: domani Rapallo contro Ekipe Orizzonte Catania

Pallanuoto, l'Italia del pratese Giacomo Grassi quarta agli Europei U18 - A Malta si sono svolti gli Europei femminili U18 di pallanuoto e l'Italia, allenata dal tecnico pratese Giacomo Grassi, ha chiuso il torneo in quarta posizione Prato, 13 settembre 2025 - lanazione.it scrive