pallanuoto i migliori italiani della seconda giornata di a1 figlioli ancora decisivo a 41 anni

MIGLIORI ITALIANI SECONDA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO. Jacopo Alesiani: AN Brescia che si affida ad una delle sue stelle per portare a casa la difficile trasferta sul Posillipo. Un poker assolutamente decisivo per le sorti dell’incontro. Pietro Figlioli: 41 primavere alle spalle, se Stefano Tempesti ha deciso di salutare (46 per il portierone tricolore), l’attaccante nato in Brasile continua ad essere decisivo a suon di reti per l’RN Savona. Quattro nell’incontro vinto dai liguri sul De Akker Alessandro Carnesecchi: successo rocambolesco per l’Ortigia in Toscana sulla Florentia. Un 16-14 che porta addirittura sei firme dell’attaccante ex di lusso della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it
