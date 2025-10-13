Pallamano A1 femminile Casalgrande ruggisce in trasferta
CELLINI PADOVA 29 CASALGRANDE PADANA 32 CELLINI PADOVA: Acosta, Bebli, Bellini, Bergamasco, Broch, Eghianruwa A., Eghianruwa S. 11, Ghonim 6, Griggio, Meneghini 1, Montero, Nardomarino 4, Okorie 2, Prela 5, Rettore. All. Marchionni. CASALGRANDE PADANA: Artoni A. 4, Artoni S. 1, Bonacini, Cosentino, Ferrari E., Franco 1, Galletti, Giovannini 3, Iyamu 9, Lusetti 1, Niccolai Apostol, Orlandi 4, Rossi 1, Stefanelli 8. All. Barani. Arbitri: Moser e Bontadi. Note: primo tempo 14-13. Sette metri: Padova 12, Casalgrande 35. Minuti di esclusione: Padova 3, Casalgrande 5. Espulsa al 20’ st Alessia Artoni (C) per triplice esclusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pallamano - femminile
Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per i primi due impegni delle qualificazioni agli EHF Euro 2026
In questo fine settimana torna la pallamano femminile al PalaQuaresima! Le ragazze U16 di Nico Analla sfideranno le pari età del Fondi per un doppio appuntamento amichevole tra sabato 11 ottobre (ore 20.30, dopo Cingoli-Bolzano dei maschi) e dom - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano, Serie A1: Erice, Brixen e Salerno restano a pieni punti - Tutte le squadre sono tornate regolarmente in azione questo weekend per la quinta giornata di Serie A1 2025/26. Si legge su oasport.it
Pallamano, Serie A1: Casalgrande ferma Cassano Magnago nella quarta giornata - Sirio Toyota Teramo ottiene invece due importanti punti, mentre finisce sul ... Scrive oasport.it