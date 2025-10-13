Pallamano A1 femminile Casalgrande ruggisce in trasferta

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CELLINI PADOVA 29 CASALGRANDE PADANA 32 CELLINI PADOVA: Acosta, Bebli, Bellini, Bergamasco, Broch, Eghianruwa A., Eghianruwa S. 11, Ghonim 6, Griggio, Meneghini 1, Montero, Nardomarino 4, Okorie 2, Prela 5, Rettore. All. Marchionni. CASALGRANDE PADANA: Artoni A. 4, Artoni S. 1, Bonacini, Cosentino, Ferrari E., Franco 1, Galletti, Giovannini 3, Iyamu 9, Lusetti 1, Niccolai Apostol, Orlandi 4, Rossi 1, Stefanelli 8. All. Barani. Arbitri: Moser e Bontadi. Note: primo tempo 14-13. Sette metri: Padova 12, Casalgrande 35. Minuti di esclusione: Padova 3, Casalgrande 5. Espulsa al 20’ st Alessia Artoni (C) per triplice esclusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

