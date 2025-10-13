Palermo violenta in migliaia alla fiaccolata per il 21enne ucciso

Palermo risponde alla violenza con una fiaccolata che ha visto più di duemila persone scendere in piazza. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

