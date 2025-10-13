Palermo violenta in migliaia alla fiaccolata per il 21enne ucciso
Palermo risponde alla violenza con una fiaccolata che ha visto più di duemila persone scendere in piazza. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Palermo violenta, il prefetto: "Rafforzati i controlli, mi ha colpito il boom delle baby gang"
L'omicidio di Palermo alla 'Champagneria', là dove la movida è violenta
“Porto la pistola sempre con me perché Palermo è una città violenta”: la confessione di Maranzano sull’omicidio di Paolo Taormina
