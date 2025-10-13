Palermo violenta fiaccolata per il giovane ucciso fuori dal locale di famiglia
“Dopo aver ucciso mio fratello, ha puntato l’arma anche contro di me”. È il racconto della sorella di Paolo, il giovane ucciso sabato notte a Palermo fuori dal locale di famiglia. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Palermo violenta, il prefetto: "Rafforzati i controlli, mi ha colpito il boom delle baby gang"
L'omicidio di Palermo alla 'Champagneria', là dove la movida è violenta
“Porto la pistola sempre con me perché Palermo è una città violenta”: la confessione di Maranzano sull’omicidio di Paolo Taormina
