Palermo ucciso a 21 anni per sedare una rissa Il killer inneggia a Riina su Tik Tok poi confessa

Il ragazzo era appena uscito dal locale che gestiva da pochi mesi: un altro giovane gli ha sparato un colpo in testa. Arrestato poche ore dopo, aveva appena postato un video sul boss di Cosa nostra. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Palermo, ucciso a 21 anni per sedare una rissa. Il killer inneggia a Riina su Tik Tok, poi confessa

Giovane ucciso a Palermo, in 2mila alla fiaccolata per Paolo Taormina. Candele e telefoni accesi, partecipano anche la mamma Fabiola e la sorella Sofia #ANSA - X Vai su X

Paolo Taormina: il 21enne ucciso a Palermo per aver difeso un ragazzo dal pestaggio. La madre: "La mia vita è distrutta" - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, tenta di sedare una rissa e gli sparano in fronte: ucciso un ragazzo di 21 anni - Paolo Taormina stava difendendo un ragazzo picchiato da un gruppo di giovani: uno di loro ha estratto una pistola e l'ha colpito a morte ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Omicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. vanityfair.it scrive