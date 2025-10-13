Palermo ucciso a 21 anni per sedare una rissa Il killer inneggia a Riina su Tik Tok poi confessa

Il ragazzo era appena uscito dal locale che gestiva da pochi mesi: un altro giovane gli ha sparato un colpo in testa. Arrestato poche ore dopo, aveva appena postato un video sul boss di Cosa nostra. 🔗 Leggi su Repubblica.it

