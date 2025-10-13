Palermo Futsal Club non basta il primo tempo | rimonta e sconfitta
Non basta un ottimo primo tempo al Palermo Futsal Club, che cede tra le mura amiche al Don Bosco Bonifato Alcamo con il punteggio di 2-5. In rete Pisani e Sujon per i rosanero guidati da mister Gentile. Primo tempo La gara si apre con il vantaggio degli ospiti, firmato da Oliva su assist di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo Futsal, pari all’esordio in Coppa: testa al ritorno
Il primo set di Coppa Italia 25/26 al Pioppo Futsal, i gialloverdi si impongono per 6-2 contro il Palermo Futsal 89ers
Il Pioppo Futsal fa visita al Palermo Futsal 89ers, i gialloverdi dovranno difendere il vantaggio della gara d’andata
Il Futsal Cus Palermo dilaga fino al 13-0 poi la sospensione per "mancanza di giocatori": la nota #SerieBFutsal - facebook.com Vai su Facebook
