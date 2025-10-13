palermo dice no alla violenza un migliaio in corteo per ricordare paolo taormina

AGI - A Palermo i sindacati Cgil, Cisl e Uil manifestano per dire no alla violenza dopo l'omicidio di Paolo Taormina con un corteo che da piazza Verdi arriverà sotto la prefettura. Un corteo che vede la partecipazione di molte famiglie e di tanti ragazzi, molti coetanei del ventenne commerciante ucciso nella notte tra sabato e domenica nel capoluogo siciliano. E al grido "Paolo è qui" esplode un lungo, commovente, applauso. Alcune donne indossano magliette sulle quali sono stampate la foto del ragazzo o la scritta "Poteva essere mio figlio". "Chiediamo la presenza delle forze dell'ordine e chiediamo un esercito di insegnanti e assistenti sociali", ha detto il segretario della Cgil Palermo, Mario Ridulfo. 🔗 Leggi su Agi.it

