Palermo città ferita dalla violenza l' Usmia | Tra alcol droga e armi una situazione esplosiva

Domenico Pulino, segretario regionale Usmia Sicilia, esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Paolo Taormina, la giovane vittima di un omicidio che ha scosso la città. Rivolge inoltre un sincero plauso ai colleghi per la prontezza e la professionalità con cui hanno assicurato alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - citt

+++ +++ “Porto la pistola sempre con me perché Palermo è una città violenta”: la confessione di Maranzano sull’omicidio di Paolo Taormina https://gazzettadelsud.it/?p=2113343 Vai su Facebook

Tenta di fermare un pestaggio, 21enne ucciso con colpo di pistola alla testa a Palermo #ANSA - X Vai su X

Sindaco Palermo, 'ferita profonda, lutto cittadino per esequie' - L'omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e colpito con un colpo di pistola alla testa, è un fatto di gravità assoluta che scuote le coscienze e ... Secondo msn.com

Palermo, cornicione si stacca da una chiesa in pieno centro: ferita turista 62enne - Attimi di paura ieri sera nel cuore di Palermo, dove un violento acquazzone ha provocato il crollo di parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, all’angolo tra via Maqueda e via ... Come scrive fanpage.it