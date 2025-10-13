Palco gratis a teatro per gli studenti E sarà così anche con il Carnevale
"Il palco 16 del Teatro della Fortuna a disposizione degli studenti fanesi che ne faranno richiesta". E’ una delle iniziative messe in piedi dal Quartiere 1 (centro storico, Lido e Sassonia) che a tale scopo utilizzerà le risorse correnti (circa 850 euro dei 5 mila messi a disposizione dal Comune). Il palco 16 del Teatro sarà riservato al Quartiere 1 per tutta la stagione teatrale ad iniziare dal primo spettacolo in programma giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 alle 21 e domenica 19 alle 17, "Iliade-Il gioco degli dei" con l’attore Alessio Boni. I posti all’interno del palco sono sei, 5 per gli studenti, uno per il rappresentante di Quartiere che sarà sempre presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: palco - gratis
NON HAI ANCORA UN PIANO PER SABATO SERA? Perfetto. Te lo facciamo noi: 5Mila MUSIC FESTIVAL. Piazza Brancondi, Porto Recanati (MC) Sabato 20 settembre 21:30 - 01:30 Ingresso libero (sì, GRATIS, non è uno scherzo) Sul palco: N - facebook.com Vai su Facebook
Palco gratis a teatro per gli studenti. E sarà così anche con il Carnevale - "Il palco 16 del Teatro della Fortuna a disposizione degli studenti fanesi che ne faranno richiesta". Riporta ilrestodelcarlino.it
Al Teatro Alfieri la festa di inizio anno dell’istituto tecnico Artom - L’appuntamento vedrà protagonisti sul palco docenti e studenti della scuola, tra teatro, musica e consegna delle borse di studio. Come scrive lanuovaprovincia.it