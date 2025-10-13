Palco gratis a teatro per gli studenti E sarà così anche con il Carnevale

"Il palco 16 del Teatro della Fortuna a disposizione degli studenti fanesi che ne faranno richiesta". E’ una delle iniziative messe in piedi dal Quartiere 1 (centro storico, Lido e Sassonia) che a tale scopo utilizzerà le risorse correnti (circa 850 euro dei 5 mila messi a disposizione dal Comune). Il palco 16 del Teatro sarà riservato al Quartiere 1 per tutta la stagione teatrale ad iniziare dal primo spettacolo in programma giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 alle 21 e domenica 19 alle 17, "Iliade-Il gioco degli dei" con l’attore Alessio Boni. I posti all’interno del palco sono sei, 5 per gli studenti, uno per il rappresentante di Quartiere che sarà sempre presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

