DOMANI, MARTEDÌ 14 OTTOBRE AL PALASELE DI EBOLI. Biglietti ancora disponibili per lo show che dà il via alla nuova stagione spettacolare a cura di Anni 60 produzioni. Continua ad arricchirsi il calendario degli eventi: ecco tutte le novità. Manca sempre meno al grande ritorno dei negramaro a Eboli, che darà anche il via alla nuova stagione live al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni. Domani, martedì 14 ottobre 2025 è in programma la tappa campana del loro nuovo tour nei palasport, che sta già infiammando le principali città italiane. Dopo l’iconico concerto di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025 – dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese – e il successo dell’ultimo album Free Love (Sugar), NEGRAMARO PALASPORT 2025 sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco accanto ai grandi classici del repertorio della band. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - PalaSele, Negramaro: domani il ritorno live con il nuovo tour NEGRAMARO PALASPORT 2025