PalaSele Negramaro | domani il ritorno live con il nuovo tour NEGRAMARO PALASPORT 2025

DOMANI, MARTEDÌ 14 OTTOBRE AL PALASELE DI EBOLI. Biglietti ancora disponibili per lo show che dà il via alla nuova stagione spettacolare a cura di Anni 60 produzioni. Continua ad arricchirsi il calendario degli eventi: ecco tutte le novità. Manca sempre meno al grande ritorno dei negramaro a Eboli, che darà anche il via alla nuova stagione live al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni. Domani, martedì 14 ottobre 2025 è in programma la tappa campana del loro nuovo tour nei palasport, che sta già infiammando le principali città italiane. Dopo l’iconico concerto di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025 – dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese – e il successo dell’ultimo album Free Love (Sugar), NEGRAMARO PALASPORT 2025 sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco accanto ai grandi classici del repertorio della band. 🔗 Leggi su Zon.it
