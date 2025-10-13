Pagamenti in contanti all’Unep la Camera civile chiede l’installazione del Pos
LECCE – Basta con i pagamenti esclusivamente in contanti presso l’Ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti della Corte d’Appello di Lecce. La Camera Civile Salentina ha chiesto ufficialmente al presidente Roberto Carrelli Palombi di Montrone l’installazione di un dispositivo Pos agli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Il governo alza a 60 euro la soglia per rifiutare pagamenti con il pos - A poche ore dal suo arrivo alla Camera, previsto per il 28 novembre, la legge di Bilancio del governo Meloni continua a cambiare volto. Lo riporta wired.it