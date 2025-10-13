Pagamenti con causale Francesca Albanese bloccati da PayPal l’ipotesi delle sanzioni Usa

I pagamenti con causale “ Francesca Albanese ” vengono bloccati da PayPal. Il caso dell’anomalia legata alla piattaforma digitale è emerso in una puntata del podcast comico Tintoria, mentre era ospite proprio la relatrice delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati. Subito dopo è stata una dipendente di Banca Etica a raccontare di aver subito il blocco del proprio account per aver tentato di trasferire denaro con il nome della giurista in causale. L’ipotesi è che ci siano le sanzioni Usa imposte ad Albanese alla base del “malfunzionamento”. A raccontare uno degli episodi di difficoltà nel pagamento è stato Stefano Rapone, co-conduttore di Tintoria, che aveva in passato partecipato a Roma ad un’altra serata con ospite la relatrice Onu e con Valerio Lundini tra i presenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

