Padel tra moda e business | in Lombardia 400mila praticanti e 1.500 campi

Milano – Una crescita costante per una passione sempre più consolidata. Il padel in Italia è la disciplina che negli ultimi anni ha avuto il boom maggiore a livello di numeri. Praticanti e strutture aumentano di pari passo, in una curva direttamente proporzionale. Nello specifico la Lombardia, dal 2022, è una delle regioni locomotiva di questo fenomeno sportivo, come ha certificato ancora una volta lo studio del FIP Research & Data Analysis Department, centro studi della Federazione internazionale padel. A oggi la regione conta un totale di 400mila praticanti su circa un milione e mezzo in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

