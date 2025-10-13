Padel tra moda e business | in Lombardia 400mila praticanti e 1.500 campi

Milano – Una crescita costante per una passione sempre più consolidata. Il padel in Italia è la disciplina che negli ultimi anni ha avuto il boom maggiore a livello di numeri. Praticanti e strutture aumentano di pari passo, in una curva direttamente proporzionale. Nello specifico la Lombardia, dal 2022, è una delle regioni locomotiva di questo fenomeno sportivo, come ha certificato ancora una volta lo studio del FIP Research & Data Analysis Department, centro studi della Federazione internazionale padel. A oggi la regione conta un totale di 400mila praticanti su circa un milione e mezzo in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Padel tra moda e business: in Lombardia 400mila praticanti e 1.500 campi

In questa notizia si parla di: padel - moda

Golden Goose Arena: quando la moda punta tutto sullo sport. O meglio, sul padel

“Il problema della moda è che non è cambiato niente”. Lo dice il CEO di Golden Goose, Silvio Campara, all’inaugurazione della Golden Goose Arena powered by Atlante, un centro di “padel e community hub” costruito nel cuore di CityLife a Milano. “Per Golde - facebook.com Vai su Facebook

Uno spazio innovativo e di design per vivere il meglio di questa disciplina amatissima da tutti. Si trova a Milano, nel cuore di CityLife, e promette di diventare il punto di riferimento urbano per la community del padel - X Vai su X

Padel tra moda e business: in Lombardia 400mila praticanti e 1.500 campi - Il padel in Italia è la disciplina che negli ultimi anni ha avuto il boom maggiore a livello di numeri. Lo riporta ilgiorno.it

Boom del padel in Lombardia: crescita del 157% dei campi dal 2021 al 2024 - "Se si offre al pubblico lo spettacolo dei migliori giocatori e delle ... Scrive ilgiorno.it