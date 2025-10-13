Padel Coppa dei Club Msp | i risultati della seconda giornata nei gironi perugini

Visto l’elevato numero di squadre e il calendario fitto di gare si è disputata con una settimana di anticipo la seconda di campionato che ha visto scendere in campo 680 atleti convocati su 2231, a rappresentare le 85 squadre che compongono le due nuove League della Coppa dei ClubLa Gold League. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it