Pacifico Anief | Servono 150 euro mensili in più per cinque anni solo così si recupera il divario con il pubblico impiego
Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, ha lanciato un forte richiamo al governo durante l'incontro tenuto venerdì scorso a Palazzo Chigi sulla prossima legge di bilancio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Riscatto della laurea, Pacifico (Anief): “Titolo di accesso, deve essere possibile richiederlo gratuitamente o agevolato. Attendiamo cosa deciderà il Parlamento”
Pacifico (Anief): “Meno studenti e più docenti? No, serve un piano per la natalità e la fine delle classi pollaio, con regole nuove per aree a rischio e scuole isolate”
L’estate non termina i primi di settembre, Pacifico (Anief): “Spostiamo in avanti di due-tre settimane l’inizio delle lezioni”
Pacifico (Anief): "Servono 150 euro mensili in più per cinque anni, solo così si recupera il divario con il pubblico impiego" - Gap stipendiale e contrattazione: richieste fino al 2030 Pacifico ha sottolineato ai tavoli di confronto la necessità di 150 euro mensili in più
Contratto scuola, Pacifico (Anief): "Legge Bilancio passaggio importante per risorse" - È terminato l'incontro dei sindacati della scuola all'ARAN per la definizione dei contorni economici del rinnovo contrattuale per il