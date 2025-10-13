Pace storica Trump e la fase 2 di Gaza Meloni | Stato palestinese più vicino
Sharm el-Sheikh - "Ci sono voluti tremila anni per arrivare fin qui". Quando Donald Trump posa la penna con cui ha appena firmato lo storico accordo di pace in Medio Oriente, la sala dell'International Conference Center di Sharm el-Sheikh, gremita da oltre venti leader internazionali, esplode in un applauso. La premier Giorgia Meloni sorride e ringrazia il presidente americano quando, passando in rassegna i capi di Stato e di governo giunti in Egitto per il vertice della possibile svolta, la omaggia con parole di stima: "Sta facendo un ottimo lavoro". In primo piano, la grande scritta a caratteri cubitali "Peace 2025" incornicia la scena ma somiglia a un auspicio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
