Pace in Medio Oriente il ruolo dell' Italia
Riscrivere la storia del Medio Oriente, non solo la firma di un accordo di pace, ma un nuovo capitolo in una delle regioni più tormentate del mondo. Sono questi gli obiettivi degli accordi di Sharm el Sheik, in cui il nostro Paese, dopo un lungo lavoro diplomatico, avrà un ruolo fondamentale. Giorgia Meloni partecipa al vertice presieduto da Trump e al-Sisi, con una ventina di leader mondiali. In questi giorni la premier è rimasta in stretto contatto con Washington e gli altri attori internazionali, coinvolti per definire il contributo allo sforzo collettivo per la realizzazione del Piano di pace, per la stabilizzazione, la ricostruzione e lo sviluppo della Striscia di Gaza e per la ripresa di un processo politico che conduca ad un quadro di sicurezza e stabilità in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
