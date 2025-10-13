Pace a Gaza Meloni | Giornata storica più vicini a riconoscimento Palestina

(Adnkronos) – Quella di oggi è "una giornata storica e sono ovviamente fiera che l'Italia ci sia. Mi piace pensare che sia anche un ringraziamento al lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, in particolare sul piano umanitario ma anche sul piano politico, in un supporto costante e silenzioso a tutti gli sforzi che venivano .

Pace a Gaza, Meloni: "Giornata storica, più vicini a riconoscimento Palestina" - Sheikh: "Accordo è un successo di Trump, auguro lo stesso per Kiev".

Gaza, Meloni: pronta a mandare soldati italiani per monitorare il cessate il fuoco - È un percorso molto lungo, noi oggi abbiamo una prima fase ma è un'occasione che non si vedeva da tantissimi anni per una pace giusta e dur ...

