Ozer punta il dito contro Montella | Non è motivato non vuole vincere polemiche feroci in Turchia

Il portiere del Lille Ozer, protagonista contro la Roma in Europa League, ha lasciato il ritiro della Turchia. Dopo aver incassato le dure parole della federcalcio turca, Ozer se l'è presa con il CT Montella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Avremo visto un migliaio di partite nella nostra vita, ma una roba come quella successa all'Olimpico durante Roma-Lille è inedita anche per noi Al minuto 82', alla Roma viene fischiato un rigore per fallo di mano di Mandi, ma Dovbyk se lo fa parare da Ozer Vai su Facebook

