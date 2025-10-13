Ozer punta il dito contro Montella | Non è motivato non vuole vincere polemiche feroci in Turchia

Il portiere del Lille Ozer, protagonista contro la Roma in Europa League, ha lasciato il ritiro della Turchia. Dopo aver incassato le dure parole della federcalcio turca, Ozer se l'è presa con il CT Montella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ozer punta dito controOzer punta il dito contro Montella: “Non è motivato, non vuole vincere”, polemiche feroci in Turchia - Il portiere del Lille Ozer, protagonista contro la Roma in Europa League, ha lasciato il ritiro della Turchia. fanpage.it scrive

ozer punta dito controTurchia, scoppia il caso nella squadra di Montella: cosa è successo - Il portiere del Lille, infatti, sabato era stato escluso dal CT Vincenzo Montella che lo aveva lasciato in tribuna nel match a Sofia. Scrive tuttosport.com

