Overtime Festival 2026 | fissate le date del Festival Giornalismo Sportivo

Una chiusura davvero in grande stile per i cinque giorni di Overtime Festival, il Festival Giornalismo Sportivo a Macerata (nelle Marche). Giornalismo mixato con racconto ed etica sportiva, alla presenza di grandi ospiti: un connubio davvero perfetto. Un'edizione da record che si è conclusa con l'appuntamento di ieri (moderato da Andrea Capretti di Radio Sportiva ) in compagnia di Pierluigi Pardo e dei gemelli Salvatori (ex Pechino Express ). Tanti gli ospiti che hanno partecipato all'illustre kermesse sportiva: da Monica Bertini a Federico Buffa, passando per Lele Adani, Nicola Ventola, Flavio Tranquillo e Giacomo Galanda.

In questa notizia si parla di: overtime - festival

